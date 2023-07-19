В Челябинске начали расширять проспект Ленина в сторону Чурилово

Фото: администрация Челябинска
В Челябинске рабочие взялись за расширение проспекта Ленина от дома №3 в сторону микрорайона Чурилово. Как сообщили в мэрии, на проезжей части после ремонта будет четыре полосы.
Сейчас продолжают ремонтировать проспект Ленина от пересечения с улицей Героев Танкограда до улицы Линейной. Там прокладывают ливневую канализацию, устанавливают фонари, обустраивают технические и пешеходные тротуары. Частично уложили нижний слой асфальтобетона на проезжей части.
Напомним, в Челябинске также идет реконструкция очистных сооружении. Пока удалось выполнить 17% от необходимого объема работ.
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