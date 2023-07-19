В Челябинске назвали нелегальные свалки, которые ликвидируют в ближайшем будущем

Свалка до и после уборки. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске 2 тыс. тонн мусора вывезли с единственной нелегальной свалки возле «Парка Дружбы». Спецмашины забрали с площадки строительные, производственные и бытовые отходы.

Как сообщили в мэрии Челябинска, следующие на очереди — незаконные свалки у АО «Сигнал», рядом с аэропортом, на улицах Куйбышева и Енисейской. Сейчас оформляют контракты с подрядчиками, которые займутся уборкой этих территорий.

Горожанам, заметившим, как мусор сваливают в лесных массивах или на других не предназначенных для сбора отходов площадках, советуют жаловаться в городское управление экологии. Для этого нужно сфотографировать нарушителей, чтобы в кадр попали номерные знаки их машин. Снимки можно высылать по электронной почте ecolog@cheladmin.ru.

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