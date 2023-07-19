В Челябинской области задержали рецидивиста, убившего пенсионерку топором

Подозреваемый был ранее судим пять раз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области полиция задержала 48-летнего мужчину по подозрению в убийстве пенсионерки. Преступник несколько раз ударил женщину по голове топором, забрал 50 тысяч рублей и сбежал.

– На раскрытие преступления было выделено максимальное количество сотрудников. Работа строилась в тесном взаимодействии с коллегами из регионального управления Следственного комитета, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Убийство произошло вечером 18 июля в Нязепетровском районе. Оперативники опросили возможных свидетелей, поговорили с соседями и определили возможных подозреваемых. Преступник мог направиться в другую область, поэтому были разосланы ориентировки.

По горячим следам подозреваемого задержали в Магнитогорске. Мужчина уже был пять раз судим. Заведено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru