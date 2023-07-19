В Челябинске после ливня чистят ливневки и откачивают воду с проезжей части

Фото: Администрация Челябинска

Мэрия Челябинска сообщила о начале оперативных работ по прочистке ливневой канализации от мусора, который мог попасть в нее во время ливня. Также, по информации администрации, в городе откачивают воду с проезжей части.

– Для оперативного реагирования на подтопления улично-дорожной сети можно обращаться в оперативно-диспетчерский отдел МБУ «ЭВИС» по телефону: 8 (351) 727-46-26, – сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Ливень с градом прошел в Челябинске днем 19 июля. Он длился всего час, но задел все районы города. В разных частях жители сообщают о возникновении подтоплений и больших луж.

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