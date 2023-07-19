В Челябинской области матери добровольца, погибшего в ходе СВО, вручили Орден Мужества

Фото: Администрация Еманжелинского района

В Челябинской области глава Еманжелинского района Евгений Светлов вручил Орден Мужества матери добровольца Артема Богданчикова, погибшего в ходе спецоперации.

– За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции, указом президента РФ посмертно награжден орденом Мужества, – сообщили в администрации Еманжелинского района.

Артем Богданчиков погиб 4 октября 2022 года. Он служил в батальоне «Ахмат», куда отправился добровольцем. Бойцу был 31 год.

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