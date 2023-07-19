«Сухо, вообще ничего нет»: в лесах Челябинской области пропали грибы

Чтобы грибы в лесах появились в изобилии, необходимо хотя бы несколько дождливых дней. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нынешний сезон в Челябинской области выдался крайне скудным на грибы — об этом южноуральцы пишут в соцсетях. Даже в некогда «урожайных» местах многочасовые походы заканчиваются неудачно — собрать удается иногда всего несколько штук.

— Нет в лесах грибов! Все сухо. И у местных жителей, которые ягоды на трассе продают, спросили, тоже сказали, что нет грибов, сухо в лесах. Ездили в Аргаяш, Ишалино, Увильды, – пишет Мария Зейферт-Смирнова.

— Троицкий район, 16.07.2023 в сторону Ключевки. Все, что удалось собрать, один подберезовик, два моховика, несколько сыроежек и один шампиньон. Подберезовики старые, червивые, подосиновиков нет (тоже один большой червивый попался), много вылезло поплавков, но мы их не собираем, – написала Анастасия Васильева.

Причиной аномального дефицита грибов в лесах является засушливая погода. Несмотря на то, что дожди на Южном Урале этим летом — явление нередкое, проходят они полосами: на одних территориях возникает избыток влаги, тогда как другие остаются сухими.

— Грибам, чтобы формироваться, нужна относительная влажность воздуха не ниже 70%. Две трети влаги они берут из воздуха, а не из почвы. А у нас очень немного дней стояла такая влажность. Грибам надо, чтобы влага стояла в течение длительного периода, и температура воздуха была желательно выше 20 градусов. Остается только ждать более дождливых периодов, а это уже от нас не зависит, – рассказал «ФедералПресс» кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель Института агроэкологии ЮУрГАУ Максим Крамаренко.

Чтобы грибы в лесах появились в изобилии, необходимо хотя бы несколько дождливых дней, которые будут сменяться теплом. Через несколько дней по завершении этого цикла можно выходить на сбор. До конца недели в Челябинской области сохранится именно такая погода: до воскресенья в регионе периодически будут идти дожди (хоть и не такие интенсивные, как в последние дни), а затем потеплеет до +26. Грибникам советуют отправляться в леса на следующей неделе.

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