С незаконными объявлениями на столбах в Челябинске будут бороться с помощью автообзвона

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Своеобразный способ борьбы с нелегальной расклейкой объявлений представила мэрия Челябинска. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», положить конец форменному безобразию на столбах и фасадах домов призван… роботизированный автообзвон по номерам, указанным в текстах листовок.

Логика такая: вместо новой клиентуры рекламщики получат спам-атаку с ультиматумом убрать расклейку. Подрядчика уже ищут. Цена вопроса — около 700 тысяч рублей. — Что здесь добавить? Метод странный и дорогой, но креативный. Опирались ли чиновники при выборе на схожий опыт мегаполисов? Доподлинно неизвестно, — рассуждают авторы телеграм-канала. — Пожелаем удачи, тем более, что собирать номера, в отличие от прозвона, придётся вручную сотрудникам управы благоустройства.