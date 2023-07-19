Жителю Челябинской области вынесли первый в стране приговор по делу об организации «нежелательного» международного движения

Мужчине назначили реальный срок в колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд признал виновным жителя Челябинской области в формировании в стране международной неправительственной организации «Новое поколение», которая признана нежелательной на территории Российской Федерации. За совершенное преступление мужчине назначили 3,5 года колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области.

Осужденный являлся одним из организаторов «нежелательного» движения. Его задержали сотрудники ФСБ по Челябинской области в августе прошлого года. Также было установлено, что он выступал в качестве юридического советника организации.

Мужчину осудили по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ. Это первый в стране приговор, который вынесли по части этой статьи.

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