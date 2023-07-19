Победившие онкологию подростки отдохнули в лагере под Челябинском

В этом году у лагеря краеведческое направление Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Победившие онкологию подростки 13-18 лет, а также их братья и сестры отдохнули в лагере под Челябинском. Выезд прошел в селе Булзи Каслинского района на кемпинговой площадке Духовно-просветительского центра «Наследие».

— Наши дети, у которых был статус онкозаболевание, лишены возможности летнего отдыха в обычном лагере. Это является противопоказанием для пребывания в детском лагере или санатории самостоятельно именно поэтому появился такой проект, — рассказала директор Челябинского благотворительного движения «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

В выезде приняли участие 30 ребят. По признанию многих, спартанские условия лагеря их ничуть не смутили, а наоборот дали возможность выйти из зоны комфорта, теплых пастелей, без гаджетов, и побыть в тишине, насладиться природой и общением со сверстниками, которые также прошли нелегкий путь к выздоровлению. Дети жили в отапливаемых палатках, со всеми прелестями лагерной жизни: летний душ, столовая, умывальники и туалет на улице, еда местных фермеров, шикарный вид на природу и песни у костра.

Психологи и врачи давно сошлись во мнении, что тяжелая болезнь оставляет эмоциональные «метастазы» на каждом члене семьи, особенно глубокими они оказываются у физически здоровых детей. Обычно их называют сиблингами. В силу того, что все силы родителей направлены на больного ребенка, часто таким детям достается мало внимания.

Уникальная черта лагеря в том, что состав ведущих никогда не повторяется и тематическое направление всегда меняется: с элементами телесно-ориентированной терапии, туризм или выезд, посвященный театральному искусству. Каждая группа участвовала в постановке в театре теней. В этом году у лагеря краеведческое направление, состоялись экскурсии в Кыштыме и Каменск-Уральском.

— Такие выезды для подростков проводим уже второй год подряд. Программы направлены на социально-психологическую реабилитацию, чтобы дети стали обычными детьми, полноценными членами общества. В этом году состоялся 10 выезд, — рассказала организатор выездных реабилитационных программ «Искорка Фонд» Олеся Шайхутдинова.

Летний лагерь — это возможность социализироваться. Многие дети делятся, что из-за болезни у них нет друзей, а найти сейчас их не так уж и просто. После кемпинга у ребят появляется множество знакомых и хороших друзей. Выезды осуществляются при поддержке Фонда президентских грантов.