В Челябинской области эвакуировали жильцов многоквартирного дома из-за сильного задымления в подъезде

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
В Троицке произошло задымление подъезда в одном из трехэтажных жилых домов по улице Фрунзе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, прибывшие на место огнеборцы произвели эвакуацию людей.
— Одну девушку спасли со второго этажа по трехколенной лестнице, а двоих детей вывели при помощи спаскомплектов, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.
Предварительно причиной стало короткое замыкание в элетрощитке. На месте ЧП работали специалисты 31-й пожарно-спасательной части и службы пожаротушения.
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru