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НовостиПроисшествия19 июля 2023 13:05

В Челябинской области эвакуировали жильцов многоквартирного дома из-за сильного задымления в подъезде

Одного человека вывели наружу по пожарной лестнице
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Троицке произошло задымление подъезда в одном из трехэтажных жилых домов по улице Фрунзе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, прибывшие на место огнеборцы произвели эвакуацию людей.

— Одну девушку спасли со второго этажа по трехколенной лестнице, а двоих детей вывели при помощи спаскомплектов, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Предварительно причиной стало короткое замыкание в элетрощитке. На месте ЧП работали специалисты 31-й пожарно-спасательной части и службы пожаротушения.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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