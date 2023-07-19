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НовостиОбщество19 июля 2023 14:27

В Челябинске троллейбусы №10, 16 и 17 возвращаются на прежние маршруты движения

Ранее они ездили по объездным путям из-за модернизации контактной сети
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
На время работ троллейбусам частично ограничили движение в центре города

На время работ троллейбусам частично ограничили движение в центре города

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске троллейбусы №10,16 и 17 будут курсировать на прежних маршрутах движения с 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

— Что касается троллейбуса №19, то он курсирует по маршруту Парк Гагарина – ЖБИ, — уточнили в «ЧелябГЭТ».

Напомним, для троллейбусов из-за работ по модернизации контактной сети был недоступен участок проспекта Ленина между улицами Пушкина и Героев Танкограда, участок улицы Героев Танкограда между проспектом Ленина и ЖБИ, а также отрезок улицы Бажова от Героев Танкограда до Первоозерного. Из-за этого общественный транспорт временно курсировал по измененным маршрутам.

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