В Челябинской области ликвидировали пожар в локомотивном депо Златоуста

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Златоусте на территории локомотивного депо в среду, 19 июля, вспыхнул пожар. Огнем охватило крышу здания на площади 120 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в результате пожара никто не пострадал.

— Ликвидация открытого горения была произведена в 16:02. На месте работали пять единиц техники и 21 человек личного состава, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

По данным Уральской транспортной прокуратуры, загоревшееся здание является кузнечным цехом, который принадлежит локомотивному депо. Сейчас выясняются причины возгорания.

— Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности и охране труда, — утончили в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Ранее в Троицке эвакуировали жильцов многоквартирного дома из-за сильного задымления в подъезде. Одного человека вывели наружу по пожарной лестнице.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru