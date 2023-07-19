В Челябинске на дне карьера обнаружили тело пенсионера

Фото: управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска

На Каменном карьере в Металлургическом районе Челябинска погиб пенсионер. Его тело заметил в воде очевидец, который вызвал на место экстренные службы.

По данным управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города, погибшему было 66 лет. Накануне он ушел на рыбалку и не вернулся домой. Его родные забили тревогу и обратились в полицию.

Спасатели извлекли тело мужчины из воды и передали правоохранителям. На место также приехал родственник пенсионера. По предварительным данным, у погибшего случился сердечный приступ.

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