В Челябинской области задержали двух мужчин за продажу галлюциногенных грибов и конопли

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские совместно с сотрудниками таможни задержали в Челябинской области двух мужчин, которые занимались торговлей наркосодержащими растениями и галлюциногенными грибами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Задержанными являются двое челябинцев 37 и 38 лет. У одного из них в результате досмотра изъяли 86 граммов марихуаны, которая была приготовлена на продажу.

Кроме того, один из мужчин занимался выращиванием наркосодержащих растений на принадлежащем ему земельном участке. В результате обыска у него изъяли 45 кустов конопли, свыше килограмма марихуаны и галлюциногенные грибы. Полицейские установили, что задержанные сами употребляли выращенный наркотик, а излишки продавали.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

— В отношении двоих задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «б» статьи 228.1 и частью 1 статьи 231 УК РФ, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Фигурантам уголовных дел также предстоит оплатить штраф в размере четырех тысяч рублей. При задержании они отказались проходить освидетельствование на состояние наркотического опьянения.

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