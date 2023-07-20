Губернатор Алексей Текслер раскритиковал подрядчиков, медленно строящих школу в Челябинске

Строительство новой школы затянулось Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возмутился темпами строительства школы на улице Академика Макеева в Челябинске.

Глава региона осмотрел несколько строящихся объектов и оценил, как идут работы. Выяснилось, что школу на улице Академика Сахарова возводят по графику. Если так пойдет и дальше, то 1 сентября следующего года она сможет принять учеников.

А вот строительство школы на улице Академика Макеева в микрорайоне №33 от графика отстало на несколько месяцев. Подрядчик жалуется на сложности с поставкой материалов.

— Есть проблемы со стройкой, — заявил Алексей Текслер. — Крайне важный объект, мы видим, что подрядчик не исполняет свои обязательства, будем разбираться.

Напомним, Алексей Текслер также рассказал о будущем благоустройстве территории у озера Смолино. По его словам, концепция бетонной набережной не рассматривается.

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