В УФАС признали сговор на конкурсе по пиару Челябинской области

Нарушения нашли на конкурсе по информационному освещению программы переселения соотечественников Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Антимонопольной службе признали сговор на конкурсе по информационному освещению программы переселения из-за границы в Челябинскую область.

Как рассказали в челябинском управлении ФАС, нарушения обнаружили в действиях регионального ГУ по труду и занятости и челябинского медиахолдинга. Сговор произошел в 2021 году.

Начальная цена контракта составляла 17 млн рублей. Договор с медиахолдингом заключили на 14,3 млн рублей. За эти деньги необходимо было менее, чем за месяц опубликовать в СМИ и соцсетях 342 материала.

Ранее в УФАС рассказали, что заказчик и будущий победитель взаимодействовали между собой еще за несколько месяцев до начала конкурса.

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