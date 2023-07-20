«Наносил удары, пока нож не сломался»: в Челябинске убийце трех человек дали пожизненный срок

Пьяная ссора переросла в убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске 64-летнего мужчину приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима за убийство трех человек.

Весной нынешнего года мужчина распивал спиртное со знакомыми в квартире многоэтажки на улице Энтузиастов. Собутыльники рассорились, и пенсионер схватился за нож.

— Он нанес поочередно каждому множество ножевых ранений в шею, при этом третьему потерпевшему наносил удары до тех пор, пока нож не сломался, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Собутыльники были не первыми жертвами челябинца. Ранее мужчину уже судили за убийство. Из заключения он вышел в 2021 году. Теперь вернуться на свободу уже не получится.

Напомним, в Челябинской области поймали мужчину, который зарубил пенсионерку топором.

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