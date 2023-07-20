Снова затопит? На Челябинскую область 20 июля обрушатся мощные ливни с крупным градом

В грозу ветер усилится Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области 20 июля объявили экстренное штормовое предупреждение. Оно действует до конца дня.

По данным метеорологов, в отдельных районах могут разыграться нешуточные бури. Загремят грозы, начнутся очень сильные дожди и сильные ливни, выпадет град, местами — крупный. Вдобавок специалисты предсказывают шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Ветер такой скорости легко ломает деревья и может повредить крыши домов.

Грозы с сильным ветром возможны в Челябинской области и в ближайшие два дня. При этом дневная температура воздуха будет колебаться от +21 до +27 градусов.

Напомним, в Челябинске накануне уже прошел сильный дождь с градом. После него в луже по крышу утонула легковая машина.

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