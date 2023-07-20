На детский экофорум в Челябинск приедут гости из 16 регионов

Фото: фонд "Компас"

В Челябинске готовятся к детскому экологическому форуму. Планы по его проведению обсудили на совещании в региональном правительстве.

Как сообщили в фонде «Компас», который будет оператором форума, в Челябинск приедут дети из 16 регионов, в том числе Башкортостана, Татарстана, Новосибирской, Ленинградской и Московской областей, ЛНР и ДНР.

Форум будет длиться два дня. Дети поучаствуют в мастер-классах, посетят выставки, в группах подготовят проекты и проведут их презентацию.

— Челябинск готов стать центром притяжения для детей, неравнодушных к теме природы. Уверен, что год за годом мероприятие будет набирать обороты, увеличивать количество регионов-участников и расширять содержательную часть, —— заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, в Челябинске собираются построить интернат с общежитием для одаренных детей.

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