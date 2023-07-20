На части улиц Советского района Челябинска ограничат электроснабжение

В связи с выполнением заявки смежной сетевой компании планируется проведение работ по монтажу грозозащитного троса на участке двухцепной воздушной линии электропередачи (ВЛ) классом напряжения 110 кВ (киловольт). По условиям безопасного выполнения работ необходимо ограничение электроснабжения клиентов. Ограничение электроснабжения запланировано на 22 июля 2023 года.

В связи с этим в период с 01:00 до 15:00 22.07.2023. будет введен режим ограничения потребления электрической энергии в части Советского района, в квадратах улиц:

– ул. Монакова – Цвиллинга – Овчинникова – Замятина;

– ул. Курчатова – Окружная – Загородная – Доватора – Сулимова.

Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства и обращаются к жителям района и руководителям организаций и учреждений с просьбой принять все необходимые меры для исключения материального ущерба личного имущества и собственного здоровья, отключить из сети электроприборы. Данные неотложные работы необходимы для обеспечения надежного и качественного электроснабжения клиентов в осенне-зимний период максимума нагрузок.

Компания «Россети Урал» напоминает о каналах обратной связи энергетиков с клиентами различных категорий. Всю необходимую информацию о перерывах электроснабжения и сроках проведения ремонтных работ можно получить по единому номеру 8(800)-220-0-220 (звонок по России бесплатный), в мессенджере Telegram по номеру +7(912)-29-01-220. На сайте электросетевой компании работает Интернет-приемная.