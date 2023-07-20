В Миассе пенсионер сбил женщину с ребенком в коляске

Фото: ГИБДД Миасса
В Миассе LADA Kalina наехала на женщину с детской коляской, которая переходила дорогу по зебре.
ДТП случилось утром 20 июля на улице 8 марта.
Как рассказали в ГИБДД Миасса, за рулем был 74-летний мужчина. В аварии пострадала лежавшая в коляске девочка, которой не исполнилось еще и года. Вместе с матерью малышку госпитализировали.
В полиции после аварии проводят проверку.
Напомним накануне две машины в Челябинской области врезались в табун лошадей.
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