В Миассе пенсионер сбил женщину с ребенком в коляске

Фото: ГИБДД Миасса

В Миассе LADA Kalina наехала на женщину с детской коляской, которая переходила дорогу по зебре.

ДТП случилось утром 20 июля на улице 8 марта.

Как рассказали в ГИБДД Миасса, за рулем был 74-летний мужчина. В аварии пострадала лежавшая в коляске девочка, которой не исполнилось еще и года. Вместе с матерью малышку госпитализировали.

В полиции после аварии проводят проверку.

Напомним накануне две машины в Челябинской области врезались в табун лошадей.

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