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НовостиОбщество20 июля 2023 11:03

В Челябинске на маршруты вернутся троллейбусы №6 и №19

По обычным схемам движения они начнут курсировать с 21 июля
Елена КОЛЧИНА
Троллейбусы вернутся к работе в обычном режиме в пятницу

Троллейбусы вернутся к работе в обычном режиме в пятницу

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 21 июля снова начнут работу троллейбусы №6 и №19. Об этом сообщили в «ЧелябЭТ».

Троллейбус №6 не перевозил пассажиров с 24 мая из-за дорожного ремонта на проспекте Ленина.

Троллейбус №19 с 24 июня ездил только по альтернативному маршруту из-за обновления контактной сети. На обычный маршрут его собирались вернуть 10 июля, но работы затянулись.

Напомним. 20 июля на обычные маршруты вернулись троллейбусы №10,№16 и №17.

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