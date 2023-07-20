Ремонт продлится до конца лета
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске продлили ограничение движения по улице Агалакова. Там идет реконструкция теплотрассы.
Проезд по участку от дома №38 по улице Агалакова до перекрестка с улицей Гагарина будет частично закрыт до 20 августа.
Схема: администрация Челябиснка
В мэрии Челябинска обратились к водителям с просьбой учитывать возможные сложности и выбирать объездные маршруты.
Напомним участок улицы Агалакова закрыли на ремонт 20 июня. Первоначально выполнить все работы планировали за месяц.
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