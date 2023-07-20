В Челябинске ограничат движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пятницу, 21 июля, в Челябинске ограничат движение на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили в городской администрации.

— В связи с проведением третьего этапа работ по реконструкции участка теплотрассы с 8 часов 21 июля до 20 часов 27 июля будет ограничено движение транспорта в районе дома № 40 по улице Богдана Хмельницкого, — уточнили в мэрии.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

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