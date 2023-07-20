«Вкусняшки для коняшки»: в челябинской деревне открыли итальянское пони-кафе

Гости могут кормить животных с террасы прямо с рук. Фото: «Григорьевские сады»

Новый формат загородного отдыха продвигают в деревне Григорьевка Каслинского района, недалеко от границы Челябинской и Свердловской областей. Там, на базе агрокомплекса «Григорьевские сады» начало работу пони-кафе — заведение общепита, объединенное с контактным зоопарком.

Вокруг открытой веранды кафе пасутся пони. Любой гость может пообщаться с животными и покормить их «вкусняшками для коняшки» — специальными лакомствами из овощей, которые присутствуют в меню наряду с блюдами итальянской кухни: пиццей, пастой, салатами, мороженым, пишет Chel.DK.ru.

Пони-кафе основано в рамках программы развития агротуризма. В «Григорьевских садах» выращивают плодово-ягодные растения: яблони, землянику, жимолость и другие — всего около 200 га посадок. В планах у владельцев агрофирмы — строительство гостиницы с конно-спортивным комплексом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru