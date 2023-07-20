Под отключение горячей воды в Челябинске с 25 июля попадут более 900 домов

Горячую воду в домах отключат на две недели
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пятый этап опрессовок в Челябинске начнется 25 июля. Об этом сообщили в городской администрации.
— Под отключение попадут 927 многоквартирных домов, 54 детских сада, 44 учебных и 39 лечебных учреждений в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах города, — уточнили в мэрии.
Гидравлические испытания продлятся ровно две недели – до 8 августа. Однако в случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.
Полные списки адресов, по которым с 25 июля по 8 августа проведут отключения, можно посмотреть по ссылкам внизу:
Локальные источники теплоснабжения на июль 2023
Локальные источники теплоснабжения на август 2023
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