Под отключение горячей воды в Челябинске с 25 июля попадут более 900 домов

Горячую воду в домах отключат на две недели Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пятый этап опрессовок в Челябинске начнется 25 июля. Об этом сообщили в городской администрации.

— Под отключение попадут 927 многоквартирных домов, 54 детских сада, 44 учебных и 39 лечебных учреждений в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах города, — уточнили в мэрии.

Гидравлические испытания продлятся ровно две недели – до 8 августа. Однако в случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Полные списки адресов, по которым с 25 июля по 8 августа проведут отключения, можно посмотреть по ссылкам внизу:

Калининский район

Ленинский район

Советский район

Тракторозаводский район

Центральный район

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