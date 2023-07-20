Столяр-любитель из Челябинска делает гамаки для котов

Фото: hornews.com

В Челябинске строитель по профессии и столяр по хобби делает гамаки для котов. Идею подвесной лежанки для своего питомца Марка Павел Пустовойтенко вынашивал полгода. Пушистый британец развлечение оценил и проводит на новом месте 90% своего времени. Увидев реакцию хвостатого, мужчина принялся за еще один гамак. Об этом рассказали Hornews.com.

Второй гамак Павел решил бесплатно отдать соседям и написал об этом в чате. «Улетела» лежанка мигом, мужчина забрал для брата-котовладельца. Как долго столяр-любитель будет собирать лежанки, он не знает, ведь цели заработать на них Павел не преследует.

– Нет цели нажиться на этом, просто для души делаю, — рассказал о своем хобби Павел.

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