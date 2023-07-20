Работница металлургического завода в Челябинской области перевела мошеннику 3,6 млн рублей

Мошенник представился сотрудником банка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Работница металлургического завода Златоуста перевела мошеннику 3,6 млн рублей. Такую сумму она собрала за счет продажи автомобиля и оформленного кредита. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Все началось с телефонного звонка: 48-летней женщине позвонил сотрудник безопасности банка и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Жительница Златоуста мужчине поверила, сообщив по телефону об имевшейся на счете сумме от продажи дорогого автомобиля. Мошенник просил не говорить ни с кем о случившемся и не сообщать работникам банка о звонке, так как там работают заинтересованные в преступной схеме лица.

Аферист убедил женщину доехать до отделения и получить через кассу всю сумму наличными. После этого жительница Златоуста отправилась к указанному мошенником банкомату и перевела на «безопасную ячейку» все деньги.

Затем от мошенника поступило указание, что также нужно оформить кредит и перечислить средства на «безопасный счет».

— Потерпевшая оформила кредит в сумме 1,4 млн рублей и продолжила выполнять инструкции незнакомца. Успокоившись в том, что сделка состоялась, «доброжелатель» сообщил потерпевшей, что денежные средства на «безопасном счете», после чего связи прервалась, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас ведется поиск афериста, обманувшего женщину.

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