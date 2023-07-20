В Челябинске c 21 июля изменится движение четырех троллейбусных маршрутов

Маршруты троллейбусов поменяются из-за модернизации контактной сети Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске троллейбусы №10, 12, 17, 19 временно изменят свои маршруты. Из-за модернизации контактной сети для них закроют крупный перекресток в центре города. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

— С 19 часов 21 июля до 5 утра 29 июля закрывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина, — уточнили в организации.

На время работ троллейбусы направят по следующим маршрутам:

— №10. Солнечный берег — Свободы — Тимирязева — пл. Революции — Солнечный берег;

— №12. Молдавская — Комсомольский проспект — ДК «Строителей»;

— №17. Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Труда — Энгельса — Парк Гагарина;

— №19. Первооерный — Свободы — Тимирязева — пл. Революции — Первоозерный.

Челябинцам также рекомендуют пользоваться автобусами №2, 4, 15, 51, 64, 483, КМ.

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