На проспекте Ленина в Челябинске ограничат движение транспорта рядом с Алым полем

Движение ограничат 21 июля Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске частично ограничат движение автомобилей вблизи Алого поля. Участок дороги временно перекроют из-за аварийно-восстановительных работ на колодцах. Об этом сообщили в городской администрации.

— Движение транспорта по проспекту Ленина ограничат в районе дома №67 с 18 часов 21 июля до 6 часов 24 июля. На участке дороги закроют проезд по второй и третьей полосам по направлению к Свердловскому проспекту, — уточнили в мэрии.

Работы ведет ПАО «Ростелеком». Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

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