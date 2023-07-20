Челябинцы пожаловались Бастрыкину на мужской СПА-салон, который работает в жилой многоэтажке

Александр Бастрыкин
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу о челябинском СПА-салоне, который находится в многоквартирном доме. Об этом сообщает информационный центр СК России
— В эфире федерального телеканала было озвучено, что в Челябинске в многоквартирном доме работает мужской спа-салон, в котором якобы делают массаж, но местные жители считают, что в данном помещении оказывают услуги интимного характера, — говорится в сообщении.
Следователи уже возбудили уголовное дело. Ведется расследование, выясняются все обстоятельства.
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