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НовостиОбщество20 июля 2023 14:47

Челябинцы пожаловались Бастрыкину на мужской СПА-салон, который работает в жилой многоэтажке

Глава ведомства потребовал от подчиненных предоставить доклад о ситуации
Ян Стоев
Ян Стоев
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по делу о челябинском СПА-салоне, который находится в многоквартирном доме. Об этом сообщает информационный центр СК России

— В эфире федерального телеканала было озвучено, что в Челябинске в многоквартирном доме работает мужской спа-салон, в котором якобы делают массаж, но местные жители считают, что в данном помещении оказывают услуги интимного характера, — говорится в сообщении.

Следователи уже возбудили уголовное дело. Ведется расследование, выясняются все обстоятельства.

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