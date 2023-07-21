Из Челябинской области военнослужащим выслали два уазика с запчастями и квадрокоптеры

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Из Челябинской области отправили очередной груз в зону СВО. Военнослужащим его передали глава регионального постпредства в Москве Олег Щегрикович и сотрудники фонда «Сердце Урала».

Как сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области, в зону СВО привезли два УАЗ-450 и запчасти для них (в народе такие машины называют «буханками»), дизельный генератор, маскировочную одежду, сетку Рабица, квадрокоптеры, блокиратор дронов, тепловизоры, а также продукты и медикаменты.

Ранее челябинские священники отправили в зону СВО технику стоимостью 3,5 млн рублей. За весь период спецоперации Челябинская область выслала военнослужащим уже более 600 тонн различных грузов и потратила на это более 1,5 млрд рублей.

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