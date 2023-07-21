В полиции заявили, что раскрывают 99% убийств и покушений на убийство в России

В целом преступлений стало меньше, но количество телефонных мошенников растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что раскрываемость убийств и покушений на убийство в стране достигла исторического максимума — 99%.

Вдобавок, по словам Ирины Волк, полицейским удается раскрыть 90% изнасилований, разбоев, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью.

— За последние 10 лет массив регистрируемой преступности в Российской Федерации снизился на 10,9%, посягательств против личности – более чем на треть, убийств и покушений на убийство стало меньше на 38,3%, — сообщила официальный представитель МВД.

По статистике, которую опубликовали в полиции, в первом полугодии 2023 года убийств и покушений на убийство в России стало меньше на 2%, разбоев — меньше на 12%, а количество грабежей снизилось сразу на четверть.

Совершать преступления на улицах, площадях, впарках и скверах россияне стали на 10% реже.

Зато выросло количество телефонных и интернет—мошенничеств. За полгода жертв аферистов стало больше на 28%.

Добавим, по данным региональной прокуратуры, в Челябинской области за первое полугодие 2023 года совершили 30,4 тыс. преступлений. Это на 6% меньше, чем в том же периоде прошлого года. На Южный Урал пришлось 3% от всех зарегистрированных в стране преступлений.

При этом в Челябинской области за год на 12% увеличилось количество разбойных нападений, а действий хулиганского характера стало больше на 41%.

Раскрываемость преступлений в январе-июне составила 60%.

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