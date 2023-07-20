ЮУ КЖСИ приступает к строительству комплекса учебных корпусов для одаренных детей в Челябинске

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В конце 2022 года Корпорация жилищного строительства и инвестиций выиграла госконтракт на инженерные изыскания, проектирование и строительство комплекса зданий центра для одаренных детей по адресу Ворошилова, 2. Общая площадь застройки – 4760 м2, а стоимость работ – 623 млн. руб.

Начальник управления заказчика-застройщика ЮУ КЖСИ Николай Щепетков рассказывает, что строительство центра – масштабный и специфический проект, к нему предъявляется много требований.

– Мы создаем целый учебный комплекс. Необходимо грамотно учесть блоки кабинетов разной направленности (учебные, творческие, компьютерные, лабораторные), площадки для спорта, зоны отдыха, пространства для неформального общения и творчества, организацию зеленой среды. На наш взгляд, этот объект – большой вклад в развитие и поддержание интеллектуального потенциала региона, – отметил Николай Щепетков.

Сейчас проектной организацией подготовлена предварительная схема расположения зданий комплекса, в который входят общежитие, медицинская часть, учебный и спортивный корпуса. По проекту они соединены галерейным переходом. Это очень удобно, потому что позволяет детям передвигаться по всем зданиям, не выходя на улицу. Отдельно находятся только гараж и открытый стадион. Здание нового 4-х этажного корпуса школы рассчитано на 250 учащихся, а общежитие на 148 мест.

После окончательного согласования схемы будет выполнен эскиз объекта, который необходимо утвердить с архитектурой города. После КЖСИ приступит к строительству полноценного учебного комплекса для одаренных детей в Челябинске. По проекту сдача намечена на 30 ноября 2024 года.

Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и инвестиций участвует в строительстве многих социально значимых объектов (фельдшерско-аккушерские пункты, больницы, детские сады, школы). Каждый такой проект – это всегда высокие требования к результату, сжатые сроки и большое внимание общественности.