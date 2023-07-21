В центре Челябинска Lada сбила женщину на зебре

Сбитой машиной женщине потребовалась помощь врачей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинске женщина попала под колеса LADA Granta. ДТП случилось утром 21 июля на улице Сони Кривой.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, женщина переходила дорогу по зебре. Светофора на участке нет. Пострадавшая осталась жива, но ей после аварии потребовалась медицинская помощь.

Машиной управлял 22-летний мужчина.

Напомним, в Челябинской области машина наехала на женщину, которая переходила дорогу с детской коляской. Пострадал младенец.

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