В центре Челябинска Lada сбила женщину на зебре

Сбитой машиной женщине потребовалась помощь врачей
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Челябинске женщина попала под колеса LADA Granta. ДТП случилось утром 21 июля на улице Сони Кривой.
Как рассказали в ГИБДД Челябинска, женщина переходила дорогу по зебре. Светофора на участке нет. Пострадавшая осталась жива, но ей после аварии потребовалась медицинская помощь.
Машиной управлял 22-летний мужчина.
Напомним, в Челябинской области машина наехала на женщину, которая переходила дорогу с детской коляской. Пострадал младенец.
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