Сад камней в Челябинске дополнят многотонными экспонатами с Уральских гор

Сад камней планируется блгоустроить ко Дню города. Фото: Олег ЧЕРНЫХ

В челябинском Саду камней поставят многотонные глыбы с уральских гор и карьеров. Сквер, в котором полным ходом идет реконструкция, во время рабочей поездки по городу посетил Губернатор Алексей Текслер.

Каким будет законченный вид сквера напротив Дворца спорта «Юность», стало понятно после поездки главы региона в Сатку, где губернатору понравился местный Сад камней. Экспозиция из камней весом до 24 тонн настолько впечатлила Алексея Текслера, что было решено сделать подобный объект и в Челябинске.

Глава региона отметил, что реконструкция сквера находится под его личным контролем.

— Работы ведутся, большое внимание будет уделено детям, детским площадкам, будет самый большой в городе сухой фонтан, — обратил внимание губернатор Челябинской области. — Глава района пообещал, что ко Дню города сквер будет открыт, буду контролировать ситуацию.