Реконструкция очистных сооружений в Челябинске идет по графику

Закончить реконструкцию планируется в мае 2024 года. Фото: Олег ЧЕРНЫХ

Реконструкция очистных сооружений в Челябинске выполнена на 17 процентов. Ход строительства проинспектировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По плану реконструкция должна завершиться до мая 2024 года. Работы обещают закончить в срок.

Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов отчитался перед главой региона, что проблему с импортным оборудованием удалось решить. Часть будет привезена из Турции, где уже идет производство для Челябинска, остальное сделают в России. На данный момент закуплено 40 процентов нужного оборудования, — 60 процентов законтрактировано и находится в производстве.

Алексей Текслер озвучил вопрос о неприятном запахе канализационных стоков, который доставляет горожанам неудобства. После реконструкции все объекты будут иметь замкнутый цикл, который не даст возможность выходу постороннего запаха. Полностью будет осуществляться вывоз песка и ила, который сейчас в достаточном производстве. Отметим, уже сегодня на очистных сооружениях резкого запаха не ощущается.