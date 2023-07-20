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НовостиОбщество20 июля 2023 6:32

Плавающий сад и бассейн: в Челябинске представили проект продолжения набережной озера Смолино

Новый участок длиной примерно в километр соединит две уже существующие набережные по улице Новороссийской
Дарья ЧУВАТКИНА
Новый участок соединит две уже существующие набережные.

Новый участок соединит две уже существующие набережные.

Фото: Олег ЧЕРНЫХ

Проект продолжения набережной озера Смолино по улице Новороссийской представили губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Глава региона подчеркнул, что вариант бетонной набережной не рассматривается. В основе концепции — бережное отношение к экосистеме озера: западная его часть будет плавающим садом, где сохранятся краснокнижные и появятся новые растения.

Все земляные работы планируют сделать в этом году, чтобы закончить благоустройство в 2024-м. В 2025-м на набережной построят несколько капитальных объектов: детский центр и спортивный центр с бассейном. Также на набережной поставят беседки, сделают лодочную станцию, ярмарку.

Глава региона Алексей Текслер предложил дать набережной имя директора ЧТПЗ Александра Федорова, который умер в 2021 году.