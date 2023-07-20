Алексей Текслер поручил решить проблемы со строительством школы на Тополиной аллее в Челябинске

Строительство социальных объектов остается на контроле губернатора. Фото: Олег ЧЕРНЫХ

Губернатор Алексей Текслер осмотрел строительство социальных объектов северо-запада Челябинска. Глава региона оценил ремонт дороги по улице Бейвеля, где работы идут с опережением графика.

Также Алексей Текслер побывал на строительной площадке детского сада в 55 микрорайоне, его должны построить к осени этого года. Сейчас ведется монтаж внутренних инженерных систем, продолжаются работы по внутренней отделке и благоустройству.

Губернатор ознакомился с ходом строительства школ на улицах Академика Макеева и Академика Сахарова. Обе школы строятся по концессионным соглашениям. Школа в 34 микрорайоне возводится по графику, и должна открыть свои двери 1 сентября следующего года.

— В 33-м микрорайоне есть проблемы со стройкой, поручения были даны, — обратил внимание Алексей Текслер. — Крайне важный объект, мы видим, что подрядчик не исполняет свои обязательства, будем разбираться.

Кроме того, глава региона побывал на строительстве спортивного центра по тхэквондо. Большой спортивный комплекс со всеми условиями для тренировок и соревнований международного уровня планируют сделать до конца этого года.