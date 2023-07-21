В Челябинской области умер подросток, под которым после ДТП загорелся мопед

Фото: ОМВД по Аргаяшскому району

В Челябинской области в больнице умер 15-летний подросток, который попал в ДТП на мопеде. После столкновения с автомобилем мопед загорелся. Юноша получил ожоги 60% тела. С места аварии подростка увезли в больницу. Врачи две недели пытались спасти пациента, но полученные травмы оказались слишком тяжелыми.

Как сообщили в полиции Аргаяшского района, после аварии проводят проверку.

Напомним, ДТП случилось в деревне Камышовка. Водитель легковой машины нарушил правила на повороте, в результате в автомобиль врезался мопед Racer. У 15-летнего водителя мопеда не было прав на управление транспортным средством, а на самом мопеде отсутствовали номера. После столкновения Racer объяло пламя.

Напомним, в Аше подросток насмерть разбился, врезавшись на мопеде в дом.

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