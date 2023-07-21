В Калининском районе Челябинска перекресток и часть улицы закроют из-за раскопок

Ограничения введут, чтобы проложить водопровод
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске на месяц закроют движение по пересечению улиц Игнатия Вандышева и Отрадной. Как сообщили в мэрии, на участке будут прокладывать водопровод.
Схема: администрация Челябинска
Проехать через перекресток нельзя будет с 21 июля по 21 августа.
Схема: администрация Челябинска
С 21 июля вводят также ограничения на участке улицы Ижевской. Из-за строительства водопровода будет закрыта крайняя правая полоса дороги по направлению к улице Игнатия Вандышева от дома №108 до дома №105. Возобновить движение рассчитывают только 1 октября.
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