В Копейске на предприятии нашли две гранаты

Фото: Росгвардия

В Копейске из земли выкопали ручные гранаты. Боеприпасы обнаружили при раскопках на территории предприятия «Копейский пластик» 20 июля.

Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, специалисты группы разминирования опознали в пугающей находке две гранаты РГД-5 и боевой запал от ручной гранаты.

Обе гранаты содержали взрывчатые вещества и сильно проржавели. Но взрывателей в них не было, поэтому опасности они не представляли. А вот запал требовал немедленного уничтожения. Его со всеми предосторожностями увезли на полигон и уничтожили.

Гранаты сохранили и передали сотрудникам следственно-оперативной группы, которые теперь попытаются выяснить, кто закопал боеприпасы.

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