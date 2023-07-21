В Челябинске обстреляли припаркованные во дворе машины

В машине треснули стекла. Фото: [В] Чурилово | Челябинск/vk.com
В челябинском микрорайоне Чурилово обстреляли стоявшие на улице Зальцмана машины. Это произошло вечером 20 июля.
— Слышны были хлопки и виден лазерный прицел, — рассказала хозяйка одного из поврежденных автомобилей в группе «[В] Чурилово | Челябинск» во ВКонтакте. — У меня разбито стекло, порвано сиденье, и поврежден капот.
По словам женщины, стрельбу вели с балкона. Приехавшие на вызов полицейские поднялись в квартиру, возможного стрелка, но дверь им никто не открыл, а в окнах сразу погас свет.
— Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по установлению обстоятельств повреждения автомобиля из-за возможной стрельбы из пневматического оружия, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
Полицейские надеются найти и задержать виновника. Сейчас ищут свидетелей, участковые обходят все квартиры в районе.
Ранее в Челябинске владелец ювелирной мастерской расстрелял мужчину на глазах у ребенка.
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