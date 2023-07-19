В Сатке Челябинской области открыли первый в городе ледовый дворец

Фото: пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер принял участие в открытии ледового дворца в Сатке. Строительство арены по инициативе губернатора началось в мае 2021 года. В ФОКе оборудовали спортивный зал и ледовое поле 60 на 30 м.

— Рад за жителей Саткинского района, получился отличный объект, — отметил Алексей Текслер. — Мы его реализовали вместе с «Магнезитом» в рамках государственного частного партнерства. И буквально сегодня договорились, что сразу начнем строить следующий объект. Сейчас коллеги должны определиться, будит это ФОК или бассейн. «Магнезит» готов также на паритетных началах вкладываться в новый спортивный объект. Я всегда поддерживаю такие инициативы.

Ледовый дворец в Сатке начали строить после обращения жительницы города. Предложение губернатора работать над спортивным объектом вместе поддержало градообразующее предприятие.

— Если говорить в целом о том, как мы развиваем в регионе ледовые виды спорта, — рассказал Алексей Текслер. — Помимо Сатки в начале года мы открыли ледовый спортивный зал с искусственным льдом в Чесме, открыли замечательный объект в Озерске, два объекта в Челябинске. Плюс в этом году в сентябре планируем сдать ледовый дворец в Усть-Катаве.