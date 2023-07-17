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НовостиОбщество17 июля 2023 8:33

В Челябинске завершается реконструкция дворца культуры ЧМК

Работы оценил губернатор Алексей Текслер
Дарья ЧУВАТКИНА
Реконструкция ДК ЧМК проводится к юбилею комбината. Фото: пресс-служба губернатора.

Реконструкция ДК ЧМК проводится к юбилею комбината. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил, как идут ремонтные работы во Дворце Культуры металлургического комбината. Ремонт помещений ДК ЧМК начали в прошлом году.

Глава региона отметил, что Дворец культуры — легендарный как для района, так и в целом для города.

— Договоренности, которые у нас были с градообразующим предприятием, — Челябинским металлургическим комбинатом — завершены в полном объеме. Реконструирован стадион, мы договаривались, что в этом году будет сделан ремонт дворца культуры — тоже значимый и для района, и для города объект. Только детей у нас там занимается около тысячи. Он был в неприглядном виде, но работы сегодня завершены. Тем более, в этом году комбинат празднует 80-летие.

Уже обновили помещения холла 1-го этажа, лестничные пролеты, хореографические и хоровой классы, а также коридор 3-го этажа, раздевалки и 3 аудитории. На выполнение работ было потрачено около 10 млн рублей.