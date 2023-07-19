В Челябинске завершается реконструкция парка Тищенко

Фото: пресс-служба губернатора.

Трехлетняя реконструкция парка имени Тищенко в Челябинске закончится в октябре. Проект комплексного благоустройства территории стал одним из ключевых на 2021-2024 годы. Парк Тищенко, в котором уже появились площадка для выгула собак, скейт-парк и проектируются спортплощадки, с рабочим визитом посетил Губернатор Алексей Текслер.

— Стараюсь контролировать все самые значимые объекты, это касается не только ЧМЗ, — отметил глава региона. — Но ЧМЗ для меня — это родина, конечно, я всегда с особым удовольствием сюда приезжаю. Надо признать, что были определенные проблемы. Парк Тищенко был в неудовлетворительном состоянии еще 4 года назад, и в течение нескольких лет проходит его серьезная реконструкция. Она уже на финальной стадии. Помимо дорожек, которые были сделаны, освещение, появляются различные площадки.

Особой популярностью сейчас в парке Тищенко пользуется скейт-парк, также планируется поставить аттракционы и специальный павильон для игры в шахматы.