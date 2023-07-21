В Челябинской области на границе с Казахстаном образовалась пробка

Автомобильный поток на границе увеличился Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На границе Челябинской области и Казахстана 20 июля образовался огромный дорожный затор. Об этом сообщили очевидцы. Сложности с проездом возле пункта пропуска Бугристое есть и 21 июля.

На участке ремонтируют асфальт, однако в ФКУ Упрдор «Южный Урал» заявили, что пробка с работами не связана. Покрытие обновляют на той части дороги, что ведет в Россию, а затруднения с проездом возникли у тех, кто направляется в Казахстан.

В управлении ФСБ по Челябинской области назвали сложности на границе сезонным явлением. По данным ведомства, пробка возникла из-за сезонного увеличения потока пассажирского и грузового транспорта.

Путешественникам советуют добираться в Казахстан через альтернативные пункты пропуска — Мариинский в Брединском районе или Николаевку в Варненском районе.

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