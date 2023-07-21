Челябинская область получит 700 млн рублей на развитие экотуризма

Российским регионам выделили в сумме 1,5 млрд рублей на развитие туризма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинской области выделят 701 млн рублей на развитие экологического туризма. Распоряжение об этом подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Деньги поступят в 2024 году.

Вместе с Челябинской областью дополнительные федеральные средства получат еще семь регионов, в том числе Камчатский край, Иркутская и Ярославская области.

Как пояснили в правительстве, деньги пойдут, в числе прочего, на создание новых туристических маршрутов и создание экотроп в особо охраняемых природных территориях.

Ранее в Челябинской области решили вложить 140 млн рублей в популяризацию туризма среди школьников и общественные инициативы в туристической сфере.

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