Ирина Текслер предложила участникам СВО проконсультироваться с психологом на «Пикнике»

Ирина Текслер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер пригласила челябинцев поучаствовать в «Пикнике для СВОих».

— Мероприятие для участников специальной военной операции, членов их семей и всех желающих, — объяснила Ирина Текслер на своей странице в соцсети.

«Пикник» состоится 22 июля в челябинском Парке Победы. Он начнется в 11:00 и продлится до 16:00.

Участники СВО и их родственники смогут получить консультацию юриста или психолога. На сцене будет проходить концерт. А рядом в 12:30 откроется полевая кухня.

Для детей обещают устроить катание на лошади, а взрослым предложат поработать: заняться плетением маскировочных сетей, фасовкой сухих супов, шитьем или изготовлением сухих душей.

Как уточнила Ирина Текслер, мероприятие организуют «Фонд 2020» и региональный «Комитет семей воинов Отечества» при поддержке правительства Челябинской области. Парк Победы посетят первый вице-губернатор Ирина Гехт, депутат Госдумы Яна Лантратова и член Совета Федерации Маргарита Павлова.

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