В Челябинске ограничат движение на Свердловском проспекте из-за работ на теплосетях

Ограничения введут 24 июля
Фото: Кирилл САДЫКОВ
На Свердловском проспекте в Челябинске в понедельник, 24 июля, стартует второй этап работ по реконструкции теплотрассы. Из-за этого будет изменена схема движения транспорта.
— С 8 часов 24 июля до 22 часов 4 августа вводится частичное ограничение на участке дороги от дома № 35 до дома № 30Б по Свердловскому проспекту. Проезд автомобилей по Свердловскому проспекту организован по двум из шести полос (по одной в каждом направлении — в сторону центра и обратно), — уточнили в мэрии Челябинска.
Движение по улице Калинина на время работ будет открыто.
Из-за перекрытия дороги троллейбус № 12 начнет курсировать по измененному маршруту, троллейбус № 7 временно будет отменен.
Фото: мэрия Челябинска
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